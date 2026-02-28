Paramount annuncia l'acquisto di Warner Bros
Dopo il passo indietro di Netflix: l'accordo pone fine a una saga durata cinque mesi e crea un colosso dell'intrattenimento
Paramount ha annunciato l'acquisto di Warner Bros in una nota dopo che il passo indietro di Netflix. Il colosso della tv in streaming ha infatti gettato la spugna di fronte all'offerta rivista al rialzo di Paramount. Le nozze fra Paramount e Warner sono state sancite da un accordo da 31 dollari per azione in contanti su tutta la società, inclusa Cnn.
L'operazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di Amministrazione di entrambe le società e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le autorizzazioni normative e l'approvazione degli azionisti di Wbd, con votazione prevista per l'inizio della primavera del 2026. L'accordo pone fine a una saga durata cinque mesi e crea un colosso dell'intrattenimento, il cui impatto su un panorama mediatico in difficoltà, e i cui legami con la Casa Bianca di Donald Trump, saranno attentamente esaminati.
Quanto vale la fusione tra Paramount e Warner Bros?
La mega fusione tra Paramount e Warner vale 110 miliardi di dollari. "Il nostro tentativo di acquistare Warner Bros. Discovery è stato guidato da un obiettivo chiaro: onorare l'eredità di due aziende iconiche, accelerando al contempo la nostra visione di un'azienda di media e intrattenimento di nuova generazione", ha spiegato David Ellison, presidente e ceo di Paramount. L'entità risultante dalla fusione includerà Cnn, Hbo e Nickelodeon, oltre ad alcuni dei franchise di maggior valore di Hollywood, tra cui Harry Potter, Il Trono di Spade, Mission Impossible e SpongeBob SquarePants.