Paramount sfida Netflix e presenta una offerta per acquistare Warner Bros

“Crediamo che la nostra offerta creerà un Hollywood più forte. È nel migliore interesse della comunità creativa, dei consumatori e dell’industria cinematografica,” ha dichiarato in un comunicato David Ellison, presidente e CEO di Paramount, dicendosi fiducioso sull'ottenimento del via libera da parte delle autorità americane. "La nostra offerta è a favore di consumatori e della concorrenza" ha messo in evidenza Ellison in un'intervista a Cnbc "Riteniamo che trarranno beneficio da una concorrenza più solida, da una maggiore spesa per i contenuti e da un maggior numero di film nelle sale come risultato della nostra proposta.”