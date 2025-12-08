Paramount sfida Netflix e presenta una offerta per acquistare Warner Bros

© Afp
Continua la battaglia per l'acquisto di Warner Bros. Nonostante la società abbia scelto Netflix, Paramount è tornata alla carica con un nuovo rilancio. Il gruppo ha presentato una proposta aggiornata che prevede un'offerta pubblica in contanti da 30 dollari ad azione. Secondo quanto comunicato, Paramount ha offerto 18 miliardi di dollari in contanti in più rispetto a Netflix.
“Crediamo che la nostra offerta creerà un Hollywood più forte. È nel migliore interesse della comunità creativa, dei consumatori e dell’industria cinematografica,” ha dichiarato in un comunicato David Ellison, presidente e CEO di Paramount, dicendosi fiducioso sull'ottenimento del via libera da parte delle autorità americane. "La nostra offerta è a favore di consumatori e della concorrenza" ha messo in evidenza Ellison in un'intervista a Cnbc "Riteniamo che trarranno beneficio da una concorrenza più solida, da una maggiore spesa per i contenuti e da un maggior numero di film nelle sale come risultato della nostra proposta.”
Paramount ha criticato l’offerta di Netflix, affermando che essa "espone gli azionisti di WBD a un lungo processo di approvazione regolatoria in più giurisdizioni, con un esito incerto, oltre a un complesso e volatile mix di azioni e contanti". Paramount ha anche affermato di aver presentato sei proposte a Warner Bros. Discovery in un periodo di 12 settimane.