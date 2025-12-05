Netflix annuncia l'acquisizione di Warner Bros

Netflix ha annunciato l'acquisizione di Warner Bros. In un post su X, la società ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo spiegando che "insieme definiremo il prossimo secolo di narrazione, creando un'offerta di intrattenimento straordinaria per il pubblico di tutto il mondo".



L'accordo prevede l'acquisizione degli studi cinematografici e televisivi di Warner Bros Discovery (Wbd), nonché della sua divisione streaming (inclusa la piattaforma Hbo Max). L'operazione, che combina contanti e azioni, valuta Wbd a 27,75 dollari per azione e porta il valore complessivo dell'acquisizione a circa 72 miliardi di dollari, con un valore d'impresa complessivo (incluso debito) pari a circa 82,7 miliardi di dollari.



Secondo quanto comunicato dalle due società, l'acquisizione sarà completata dopo la scissione delle attività televisive tradizionali di Warner Bros Discovery, che confluiranno nella nuova entità Discovery Global, comprendente il vasto portafoglio di canali via cavo, tra cui Cnn e Tnt.



Il perfezionamento dell'operazione è previsto tra 12 e 18 mesi, con la scissione attesa nel terzo trimestre 2026.