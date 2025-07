Urso: "Rilasciata l'Autorizzazione integrata per l'ex Ilva, l'impianto è salvo"

Il ministro ha dato l'annuncio intervenendo al congresso della Cisl, dove la notizia è stata accolta con un lungo applauso. Poco prima Urso aveva spiegato che si tratta di una "Aia provvisoria, ponte, prima che venga approvato dai Comuni il piano di decarbonizzazione. Stiamo aspettando. Abbiamo dato loro il tempo di consultare il Consiglio comunale, non possiamo imporre la nave rigassificatrice". La nave, ha detto, è "di competenza del Comune di Taranto, e non posso fare una gara sapendo che il Comune si oppone a un fattore abilitante. Nessuno investe se non ha la certezza che poi si possa realizzare l'investimento. Stiamo aspettando".