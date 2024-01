Ex Ilva, si cerca un accordo: sul tavolo l'ipotesi dello Stato al 60%

Una soluzione per l'ex Ilva che mantenga aperto lo stabilimento, paghi i creditori, mandi avanti le bonifiche e tuteli l'azionista privato: è il difficile puzzle a cui stanno lavorando in queste ore Invitalia, il governo e Mittal e che sarà al centro dell'incontro di lunedì a Palazzo Chigi.

Il primo nodo è quello delle risorse finanziarie. Per assicurare la continuità aziendale scongiurando la liquidazione, come assicurato dal governo ai sindacati nei giorni scorsi, l'ipotesi più accreditata è quella di una crescita dell'azionista pubblico dal 38% fino al 60% in Acciaierie d'Italia.