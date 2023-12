Ex Ilva, l'8/1 il governo incontra Mittal: "Dia garanzie"

La riunione "peggio di così non poteva andare", secondo il segretario della Uilm, Rocco Palombella, che si dice pronto a "lottare fino alla fine", senza esclusione di nessun tipo di iniziativa, per evitare lo scempio di continuare a far gestire Acciaierie d'Italia da ArcelorMittal e una chiusura che rappresenterebbe "un disastro senza precedenti". Anche il capo della Fiom, Michele De Palma, e il coordinatore nazionale per la siderurgia, Loris Scarpa, dichiarano che la situazione è "a un passo dallo scontro" spiegando che nel corso dell'incontro sarebbero state prospettate tre ipotesi.

Urso: "Servono subito 1,3 miliardi di euro"

Intanto il tempo stringe e il 10 gennaio termina l'obbligo imposto a Snam di continuare ad alimentare di gas il sito siderurgico di Taranto. Anche al di là delle esigenze di cassa più immediate, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, indica in 1,3 miliardi il supporto finanziario necessario a garantire un futuro produttivo all'impresa, come previsto dal piano industriale, per le esigenze legate alla produzione e l'acquisizione degli impianti. "Se il socio di maggioranza non risponderà a questa richiesta il governo ne prenderà atto e prenderà i suoi provvedimenti", dichiara Urso al termine del tavolo a cui per il governo ha partecipato con il ministro degli Affari Ue e del Pnrr, Raffaele Fitto, la ministra del Lavoro Elvira Calderone e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.