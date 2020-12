Superati i veti di Ungheria e Polonia Il Consiglio europeo di Bruxelles ha quindi adottato le conclusioni sul Quadro finanziario pluriennale (il bilancio comunitario 2021-2027) e sul Meccanismo di condizionalità dello stato di diritto, sbloccando i veti ungherese e polacco che interessavano anche il pacchetto di Recovery "Next Generation EU".

Conte: "Sbloccate le ingenti risorse destinate all’Italia" Soddisfatto il premier Giuseppe Conte, che su Twitter ha scritto: "E' stato raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo sul Next Generation EU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all’Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!".

Von der Leyen: "L'Europa va avanti" "L'Europa va avanti!", ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo l'accordo. "1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale - ha aggiunto -. Congratulazioni alla presidenza tedesca del Consiglio".

Gentiloni: "Non avevo dubbi, superati i veti" Non avevo dubbi. Alla fine i veti su Next Generation EU sono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Ue. La firma è di Angela Merkel". Così su Twitter il commissario europeo Paolo Gentiloni.

Amendola: "Ora acceleriamo con i progetti" "Veti superati, accordo raggiunto al Consiglio europeo. Si conferma la condizionalità sullo stato di diritto. Adesso acceleriamo ancora di più perché le risorse del bilancio e del Next Generation EU diventino progetti per cambiare e far ripartire Italia ed Europa". E' quanto ha scritto il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, su Twitter commentando a caldo l'intesa.

Sì al rinnovo delle sanzioni alla Russia I leader europei hanno anche trovato l'accordo sulle conclusioni sulle relazioni Ue-Usa e sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia.