Recovery, Conte: "Norma in un decreto ad hoc, ne parleremo in Cdm" | "Governance fraintesa, non toglie poteri ai ministeri"

La struttura del Recovery Plan "servirà per garantire la realizzazione degli interventi ed evitare lo spreco di risorse ". Lo ha detto Giuseppe Conte, precisando che "tutto ciò ha carattere ordinamentale e quindi non andrà in Manovra , ma in un decreto legge ad hoc. La responsabilità rimane nel governo perché servirà l'autorizzazione del Cdm e il coinvolgimento del Parlamento ". E sulla governance: "E' stata fraintesa, non sottrae poteri ai ministeri".

Clausola di salvaguardia per le amministrazioni - Per il premier "c'è stato un colossale fraintendimento sulla struttura di missione" per il Recovery plan, "che deve avere compiti di monitoraggio e non sottrarrà potere e competenze ai ministeri. Dovrebbe solo essere prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui le amministrazioni centrali non possano intervenire a esercitare i poteri sostitutivi".

"La politica non verrà commissariata" - "La politica non verrà commissariata, dobbiamo assicurare tempi certi e velocità", ha assicurato il presidente del Consiglio parlando al telefono con i giornalisti. Conte si è detto inoltre "tranquillo" dopo le parole di Matteo Renzi.