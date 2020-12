Mes, il Senato approva la risoluzione di maggioranza con 156 sì

L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla riforma del Mes e sulle comunicazioni di Giuseppe Conte , in vista del prossimo Consiglio europeo . Il documento ha ricevuto 156 voti favorevoli , 129 contrari e quattro astensioni. La seduta è stata sospesa per le proteste dei senatori del centrodestra, che hanno mostrato cartelli in Aula e non hanno accolto l'invito a ritirarli.

Berlusconi: "Forza Italia ha votato compatta contro la riforma" - Forza Italia alla Camera e al Senato "ha votato in modo compatto e coerente contro la ratifica di una riforma del Mes che non è né nell`interesse dell`Italia né in quello dell'Unione europea", ha affermato Silvio Berlusconi. "Noi abbiamo chiesto fin dallo scorso anno, prima della pandemia, una diversa e più profonda riforma del ;es, che ne facesse un vero strumento paragonabile a un Fondo monetario europeo, sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione. Siamo contro questo Mes, frutto di un cattivo accordo fra Stati, proprio perché siamo convintamente europeisti".

Zingaretti: "Bene l'approvazione, ora il governo sciolga i tanti nodi" - Sull'ok del Parlamento si è espresso anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, definendolo "una buona notizia". La riforma "è figlia anche degli sforzi e dell'impegno del governo per migliorare un'opportunità di credito che il Pd continua a vedere utile per l'Italia. Ora per andare avanti è importante trovare soluzioni, soprattutto da parte del governo, ai tanti nodi aperti nella maggioranza".