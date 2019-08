ASTA A MEDIO-LUNGO TERMINE 29 agosto 2019 17:51 Tesoro fa pieno di 7,25 miliardi di euro con Btp decennale sotto 1% | Piazza Affari chiude a +1,94% Zingaretti esulta: "Grazie al Pd la spesa statale è calata di 300 milioni di euro"

In un'asta a medio-lungo termine, il Tesoro fa il pieno di 7,25 miliardi di euro con il Btp decennale che ha visto scendere il rendimento sotto l'1%. Il titolo, con scadenza aprile 2030, è stato assegnato per 4 miliardi di euro con un rendimento dello 0,96% e con una domanda che è stata di 1,32 volte l'offerta. Via XX Settembre ha venduto, inoltre, 2,25 miliardi di euro di Btp a 5 anni registrando una domanda di 1,28 volte l'offerta.

Il rendimento dei Btp italiani resta però tra i pochi a non avere un rendimento negativo rispetto agli altri Paesi europei. Solo L'Ungheria e la Repubblica Ceca, per potersi finanziare sui mercati, offrono rendimenti più alti dei nostri.



Piazza Affari chiude in forte rialzo: Ftse Mib +1,94% - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,94% a 21.398 punti. Chiude a 168 punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, col rendimento del decennale italiano allo 0,98% sul mercato secondario.