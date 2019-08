Giuseppe Conte ha accettato con riserva l'incarico di formare il nuovo governo ricevuto da Sergio Mattarella. Il premier incaricato ha presentato il suo programma dicendo che il suo esecutivo "non sarà contro ma per il bene dell'Italia", affermando di volere "un Paese in cui tutti paghino le tasse, ma anche in cui tutti paghino meno". Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza per il 19 ottobre contro il governo M5s-Pd. Intanto Piazza Affari scommette su Conte e arriva a segnare +2%. Non si arresta la caduta dello spread Btp-Bund, che in mattinata tocca i 160 punti, con il rendimento del decennale che aggiorna i minimi storici.







