"ANDARE AL VOTO" 28 agosto 2019 19:19 Consultazioni, Salvini: "Conte indicato dal G7, no al teatro delle poltrone" | Berlusconi: "Subito al voto" Per il leader della Lega "60 milioni di italiani sono ostaggio di cento parlamentari attaccati alla poltrona". Per Forza Italia un governo M5s-Pd rappresenta uno "scenario pericoloso"

La Lega ha espresso a Mattarella "lo sconcerto per il teatrino delle poltrone che si verifica da giorni. Il candidato premier è stato trovato al G7 su indicazioni di Parigi, Berlino e Bruxelles: un Monti-bis, a qualcuno dava fastidio un governo che stava restituendo dignità all'Italia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, chiedendo di "far votare gli italiani per avere una maggioranza più coerente". Il ritorno alle urne è stato auspicato anche da Silvio Berlusconi: "E' necessario dare la parola agli elettori".

"La verità vera è che 60 milioni di italiani sono ostaggio di cento parlamentari che hanno paura di mollare la poltrona", ha sottolineato Salvini dopo le consultazioni al Quirinale. "Qualcuno può dire che questa è la democrazia. Allora non ci si stupisca se la gente non vota".



Per il segretario del Carroccio, il disegno del nuovo governo "non parte dall'Italia" e rappresenta "un'iniziativa di svendita che non appartiene alla democrazia". "Sono convinto che comunque vada, il giudizio popolare poi lo devi ascoltare. E noi lo affrontiamo a testa alta e viso scoperto", ha aggiunto.