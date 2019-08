Governo M5s-Pd, Calenda lascia il partito: dopo Paragone e Richetti, si allarga il fronte dei "ribelli"

Prosegue l'emorragia di "big" contrari all' accordo di governo tra M5s e Pd . Dopo il no secco di Gianluigi Paragone a una possibile fiducia al nascituro governo per i pentastellati, tocca ora a Carlo Calenda dissentire in modo ancora più netto. Con una lettera al segretario e al presidente del Pd, Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni , l'ex ministro dello Sviluppo economico ha annunciato le sue dimissioni dal partito.

La lettera di Calenda: "Abbiamo valori diversi" - "Caro Nicola, caro Paolo, vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla Direzione Nazionale del Partito Democratico. E' una decisione difficile e sofferta", si legge nella lettera di Calenda pubblicata dall'Huffington Post. "Dal giorno della mia iscrizione ho chiarito che non sarei rimasto nel partito in caso di un accordo con il M5s. La ragione è semplice: penso che in democrazia si possano, e talvolta si debbano, fare accordi con chi ha idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. Questo è il caso dei 5 Stelle. Le ragioni le abbiamo spiegate ai nostri elettori talmente tante volte che non vale la pena ripeterle qui".



Richetti contro Zingaretti - L'unico membro della direzione del Pd a votare contro la relazione del segretario Zingaretti è stato il senatore Matteo Richetti. "Stiamo perdendo dignità. Approvare un mandato in bianco toglie credibilità al partito e alle istituzioni", ha affermato. "Non non mi pongo il problema di uscre dal Pd che è partito di cui faccio parte. Durante la scorsa direzione, il segretario ha escluso la possibilità di un governo con Conte premier. Il giorno dopo abbiamo dato l'ok a Conte premier. Avevo chiesto una cosa: diamo vita ad un governo nuovo, con un premier autorevole e credibile in ambito internazionale (Giovannini, Barca, Cantone). Non un governo di tecnici, ma un governo politico non composto dal ceto e dai gruppi dirigenti dei due partiti".



Paragone: "Valori 5 Stelle indifendibili col Pd" - "I valori ispiratori del M5s non si possono difendere con il Pd. Questa sinistra è una destra neo liberista", ha dichiarato invece Paragone. "La sinistra non sta più dalla parte del popolo da decenni. Noi dovevamo essere la rete sociale e socialista che non puoi fare con il Pd. Si parla già di 'competenti' nei nuovi ministeri: sono quegli stessi competenti che hanno raddoppiato i poveri negli ultimi anni".