Crisi di governo, oggi i big da Mattarella | Nuovo incontro tra M5s e Pd

Carlo Calenda ha annunciato la dimissioni dalla direzione Pd in dissenso per l'accordo con M5s. "Lascio una dirigenza di cui non mi sento parte. Governo nato dal trasformismo, nulla abbiamo in comune con Grillo, Casaleggio e Di Maio. Ora accettiamo anche una piattaforma digitale privata che abbiamo sempre giustamente considerato eversiva e antidemocratica", ha scritto in una lettera pubblicata dall'Huffington Post.