Terremoto del Centro Italia, oltre cinquecento manager di BCG per la riqualificazione di Cascia

Oltre cinquecento manager di Boston Consulting Group si sono riuniti a Cascia, in provincia di Perugia, piccolo comune vittima del terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016 . L'obiettivo: lavorare a opere di ricostruzione, fornire consulenza alle istituzioni e formazione alle scuole. Lo spirito dell’iniziativa è quello di portare l’attenzione su un territorio purtroppo ancora sofferente.

Nella serata di giovedì 19 settembre una grande festa in piazza farà da cornice all'inaugurazione di un parco giochi , realizzato e donato dalla multinazionale in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava . Un concerto di Roy Paci e Carmine Ioanna accompagnerà i festeggiamenti.

Spostare così tante persone per diversi giorni comporta una spesa importante che Boston Consulting Group vuole sostenere a vantaggio di alberghi, ristoranti, negozi e mezzi di trasposto dell'area in un periodo dell’anno di bassa stagione e in assenza di altri eventi culturali e religiosi.