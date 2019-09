Accumoli, Conte: "Per ricostruire servono anni, superare le criticità"

"Dobbiamo intervenire nell'ottica che non bastino uno o due anni. Per la ricostruzione occorreranno anni ma dobbiamo intervenire per superare alcune criticità". Lo ha detto Giuseppe Conte durante la sua visita ad Accumoli (Rieti), nelle zone colpite dal sisma del 2016 . "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità", ha aggiunto il premier.

"Accelerare con le ricostruzioni, ma stop proroghe" - "Il governo - ha aggiunto Conte - non è intenzionato a concedere nuove proroghe" per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il sisma 2016. "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate - ha sottolineato - che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni lievi".