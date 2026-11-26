Temu si adegua alle norme Ue: stop a falsi sconti e recensioni
Impegni accettati dalle autorità, in caso di violazioni multe del 4% del fatturato. Prosegue invece il procedimento Ue per la vendita di prodotti illegali o non sicuri
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Stop a falsi sconti, false recensioni, tecniche di vendita aggressive e giochi obbligatori per accedere alla piattaforma, più trasparenza sui prezzi e rimborsi entro 14 giorni: Temu si è impegnata ad adeguare le pratiche commerciali alle norme Ue sulla tutela dei consumatori, dopo l'azione delle autorità nazionali coordinata dalla Commissione. Gli impegni sono stati accettati dalle autorità Ue e, in caso di un mancato rispetto, Temu rischia sanzioni fino al 4% del fatturato annuo negli Stati membri interessati. Prosegue invece il procedimento Ue sul gruppo per la vendita di prodotti illegali o non sicuri.
L'Ue a tutela dei consumatori
L'azione nei confronti di Temu, avviata nel novembre 2024 e guidata dalle autorità di Belgio, Germania e Irlanda, è la più ampia mai condotta dalla rete europea per la cooperazione nella tutela dei consumatori per numero di contestazioni esaminate.
Sotto la lente degli Stati
Le autorità nazionali vigileranno ora sul rispetto degli impegni, che riguardano anche tutte le future versioni del sito e dell'app. Resta distinto il procedimento nell'ambito del Digital Services Act (Dsa), per il quale il 17 novembre la Commissione europea ha contestato in via preliminare a Temu carenze nei controlli sulla conformità dei prodotti, nella moderazione dei contenuti e nel sistema sanzionatorio. Se la violazione sarà confermata, il gruppo rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale.