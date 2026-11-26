L'azione nei confronti di Temu, avviata nel novembre 2024 e guidata dalle autorità di Belgio, Germania e Irlanda, è la più ampia mai condotta dalla rete europea per la cooperazione nella tutela dei consumatori per numero di contestazioni esaminate.





Cosa cambia Nel dettaglio, Temu si è impegnata a introdurre un sistema di rilevamento delle false recensioni prima della loro pubblicazione e a garantire maggiore trasparenza sui criteri di valutazione e classificazione dei giudizi dei consumatori. Sul fronte dei prezzi, dovrà distinguere chiaramente gli sconti effettivi dai semplici confronti con prezzi di riferimento e indicare tutte le imposte e le commissioni prima del pagamento. Dovrà inoltre eliminare dalla pagina principale e dagli elenchi dei prodotti i messaggi che inducono i consumatori ad affrettare gli acquisti, come quelli che segnalano articoli "quasi esauriti". Gli impegni prevedono anche il potenziamento dell'assistenza ai clienti, con un servizio telefonico e un chatbot disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Ue e dello Spazio economico europeo, procedure semplificate per i resi, maggiore chiarezza nelle dichiarazioni ambientali e l'eliminazione dei meccanismi che obbligano gli utenti a partecipare a giochi per accedere alla piattaforma.