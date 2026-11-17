GenZ e shopping: il negozio fisico vince ancora, ma ci si va in compagnia
La survey Skuola.net per Federdistribuzione racconta una generazione ibrida: sceglie il canale in base al prodotto, orienta la spesa di famiglia e premia i brand coerenti con i propri valori
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Il 45% dei ragazzi della Generazione Z compra soprattutto nei negozi fisici, il 32% divide gli acquisti in parti uguali tra punto vendita e online, il 23% preferisce il web. Lo rileva la survey “Giovani, acquisti e lavoro nel retail” realizzata da Skuola.net per Federdistribuzione. Ne esce il ritratto di una generazione ibrida: oltre la metà usa l’online in modo stabile, ma il negozio resta il canale principale.
Lo shopping è un’attività di gruppo
Tre giovani su quattro vanno per negozi o centri commerciali con gli amici almeno ogni tanto, e per il 24% è un’abitudine frequente. Anche il cosiddetto webrooming, cioè provare un prodotto in negozio e poi comprarlo online, è meno diffuso di quanto si pensi: lo fa spesso o qualche volta il 38%, mentre il 62% conclude l’acquisto dove lo ha iniziato.
Ogni prodotto ha il suo canale
Online e offline non si fanno concorrenza, si dividono i compiti. Per alimentari e abbigliamento prevale il negozio, dove contano l’esperienza diretta e la fiducia: per la spesa alimentare il 62% sceglie il punto vendita, solo il 5% il web. Tecnologia e hobby si comprano invece soprattutto online, dove è più facile confrontare caratteristiche e prezzi.
Quando acquistano in rete, quasi la metà dei giovani (49%) passa dalle grandi piattaforme di e-commerce, il 20% dai siti ufficiali delle catene e il 18% dalle piattaforme dell’usato. Nella scelta del negozio prevale il pragmatismo: il 59% non ha preferenze tra grandi catene e negozi di quartiere e va dove trova quello che gli serve.
Nuovi formati per nuove abitudini
Il retail sta cambiando forma per intercettare queste abitudini. Accanto ai punti vendita tradizionali si diffondono supermercati in cui consumare sul posto i prodotti acquistati, negozi di arredamento con un ristorante all’interno, formati più piccoli nei centri urbani e orari estesi alla sera, alla domenica o all’intera giornata. Sono spazi pensati per essere vissuti oltre il tempo della spesa, in linea con le richieste dei più giovani: secondo il Rapporto Federdistribuzione-Censis, i 18-34enni sono la fascia d’età più interessata a trovare nei negozi spazi dedicati alla socializzazione.
La GenZ decide anche per la famiglia
Il peso dei giovani va oltre gli acquisti personali. Il 69% dichiara di influenzare molto o abbastanza le scelte di spesa della famiglia, e la stessa quota consiglia almeno qualche volta brand o negozi scoperti in prima persona.
Contano anche i valori. Per il 76% la sostenibilità del marchio è un fattore importante e il 62% ha già scelto o evitato un brand per motivi etici. Da sola però non decide: nella scelta pesa insieme a prezzo, assortimento ed esperienza d’acquisto. Il 18% che compra sulle piattaforme dell’usato conferma la stessa attenzione a un consumo più consapevole.