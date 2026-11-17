Online e offline non si fanno concorrenza, si dividono i compiti. Per alimentari e abbigliamento prevale il negozio, dove contano l’esperienza diretta e la fiducia: per la spesa alimentare il 62% sceglie il punto vendita, solo il 5% il web. Tecnologia e hobby si comprano invece soprattutto online, dove è più facile confrontare caratteristiche e prezzi.