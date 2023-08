Taxi, si va verso aumento del 20% delle licenze: lunedì il decreto in Cdm

Un aumento fino al 20% delle licenze taxi tramite un concorso straordinario bandito dai Comuni che prevede, come condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli non inquinanti.

È quanto prevede la bozza del decreto messo a punto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che lunedì dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm. Nei giorni scorsi l'Antitrust aveva aperto un'indagine sui disservizi del servizio taxi e il governo aveva assicurato di essere al lavoro per trovare una soluzione a stretto giro.