Bozza decreto legge, spuntano 2,9 milioni per la lotta al granchio blu

Il ministro dell'Agricoltura individuerà le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.

In vendita a Grosseto

In attesa di una regolamentazione della materia, da giovedì i granchi blu sono in vendita a 8,95 euro al chilo, in alcuni punti vendita della provincia di Grosseto. Secondo quanto fa sapere la cooperativa di consumo, i clienti hanno manifestato molta curiosità e hanno cominciato ad acquistarli anche per il prezzo abbordabile rispetto ai 15 euro/kg del granchio grande atlantico.