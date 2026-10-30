Targa personalizzata: ai privati costerà fino a mille euro, alle imprese 10.000

E' quanto prevede l'articolo 38 del disegno di legge di Bilancio. Ai prezzi indicati si aggiungeranno i costi di produzione della targa, destinati all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, e una maggiorazione a favore del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui importo sarà stabilito con un successivo provvedimento comunque destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.



La targa personalizzata potrà essere associata a un solo veicolo alla volta, ma il proprietario potrà conservarla e abbinarla a un altro mezzo in caso di vendita o radiazione del precedente. Verrà realizzata entro 30 giorni dalla richiesta.