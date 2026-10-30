Targa personalizzata: ai privati costerà fino a mille euro, alle imprese 10.000
Da aggiungere i costi di produzione della targa personalizzata e una maggiorazione per il ministero dei Trasporti. In Manovra novità per Lotto e Superenalotto
Dal primo marzo 2027 gli automobilisti potranno scegliere combinazione di lettere e numeri della propria targa, pagando fino a mille euro per i privati e 10mila euro per le imprese. I prezzi sono destinati a dimezzarsi dal primo giugno, scendendo rispettivamente a 500 e 5mila euro.
E' quanto prevede l'articolo 38 del disegno di legge di Bilancio. Ai prezzi indicati si aggiungeranno i costi di produzione della targa, destinati all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, e una maggiorazione a favore del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui importo sarà stabilito con un successivo provvedimento comunque destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
La targa personalizzata potrà essere associata a un solo veicolo alla volta, ma il proprietario potrà conservarla e abbinarla a un altro mezzo in caso di vendita o radiazione del precedente. Verrà realizzata entro 30 giorni dalla richiesta.
Quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto
Nuove entrate per le casse dello Stato: la Manovra introduce una quinta estrazione settimanale per entrambi i giochi, oltre che per quelli opzionali e complementari, da effettuare il mercoledì. E' quanto prevede l'articolo 29 del disegno di legge che affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire il nuovo appuntamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
La quinta estrazione si aggiungerà alle quattro già previste e - secondo quanto si legge nella relazione tecnica - potrebbe portare nelle casse dello Stato 30,5 milioni di euro in più nel 2027, destinati a salire a 43,1 milioni annui dal 2028.
Nel dettaglio, il gettito aggiuntivo stimato per il prossimo anno è di 15,7 milioni dal Lotto e 14,8 milioni dal Superenalotto, mentre a regime le cifre saliranno rispettivamente a 22,2 e 20,9 milioni.