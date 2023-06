Dal taglio del cuneo all'Assegno di inclusione: le novità del decreto Lavoro

Tra le novità introdotte dal decreto Lavoro, la riforma del reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale a partire da luglio e nuove regole per i contratti a termine. Via libera anche all'innalzamento del tetto di esenzione e a maggiori risorse per i fringe benefits. Prorogato anche lo dello smart working.

Taglio del cuneo fiscale Buste paga più consistenti dal primo luglio, quindi praticamente da subito, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Il testo licenziato dalle Camere prevede un'ulteriore sforbiciata al cuneo fiscale, rispetto alla Legge di Bilancio, sotto forma di esonero contributivo: dal 3% al 7% per i redditi annui fino a 25mila euro e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35mila euro. La riduzione sarà in vigore solo fino al 31 dicembre 2023. Dopo questa data, il Governo, che la ritiene una priorità, si impegnerà nella ricerca delle risorse necessarie a prorogarla o a renderla strutturale.

Riforma del reddito di cittadinanza Non senza polemiche e attacchi incrociati tra maggioranza e opposizione, è destinata a uscire di scena una delle misure di inclusione più controverse degli ultimi anni. Dall'1 gennaio 2024 arriva infatti l'Assegno di inclusione per le famiglie con almeno un disabile, o un minore, o un over 60. Tra le novità introdotte durante l'esame parlamentare c’è l'estensione dell'assegno alle persone in cura presso i servizi socio-sanitari. Cambiano, rispetto alla formulazione originaria del decreto, le regole per le offerte di lavoro "congrue": i beneficiari dell'assegno di inclusione con figli under 14 saranno tenuti ad accettare un'offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km oppure raggiungibile in due ore con i mezzi di trasporto pubblico. Nel caso di offerta a tempo determinato, compreso il lavoro somministrato, devono essere presenti entrambi i requisiti. Con la nuova misura si restringe la platea dei destinatari. A tirare le somme è l'Ufficio parlamentare di bilancio che spiega come dei quasi 1,2 milioni di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza circa 400.000, il 33,6%, saranno esclusi dall'Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati.

Meno vincoli per i contratti a termine Spariscono le causali per proroghe e rinnovi dei contratti a termine fino a 12 mesi. Oltre i 12 mesi entrano in gioco le nuove casuali che sostituiscono, in direzione di una maggiore flessibilità, quelle del Decreto Dignità, e sono: esigenze specifiche previste dai contratti collettivi nazionali; particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo e organizzativo non previste dai contratti nazionali e individuate dalle parti; sostituzione di altri lavoratori.

Più risorse per i fringe benefit Sale la soglia esentasse per i "compensi in natura" concessi dal datore di lavoro, come buoni pasto e bonus bollette, dagli attuali 258 euro a 3mila euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. I fringe benefit saranno esentati oltre che dalle tasse anche dagli oneri contributivi. Il Parlamento ha inoltre stanziato maggiori coperture rispetto a quelle previste inizialmente: da 142 milioni a 332,2 milioni per il 2023 e 12,4 milioni per il 2024.

Prorogato lo smart working Il lavoro agile, che termina il 30 giugno, viene prorogato nel privato fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e i genitori con figli under 14, mentre nella P.A fino al 30 settembre solo per i lavoratori fragili.