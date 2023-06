Primo ok in Cdm alla riforma dei controlli sulle imprese

Meno controlli, ma più efficaci, per favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche.

È questo l'obiettivo della riforma per la semplificazione dei controlli sulle imprese. Un intervento, spiega una nota del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, mosso dall'intento di guidare gli operatori economici in un corretto svolgimento delle proprie attività, con approccio collaborativo, anziché gettarli nella paura dell'errore. Le novità sono contenute nel decreto legislativo, approvato in via preliminare al Consiglio dei ministri.