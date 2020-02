Stranieri irregolari, avanza l'ipotesi di una maxi-sanatoria: in gioco 1,2 miliardi per le casse statali

E' all'esame del governo una nuova sanatoria , sulla falsariga di quella del 2012, per regolarizzare gli stranieri presenti in Italia che abbiano un'immediata disponibilità di un contratto di lavoro. In gioco ci sarebbero 1,2 miliardi di euro . Ipotizzando l'emersione di 300mila irregolari, infatti, lo Stato potrebbe incassare 405 milioni di Irpef attualmente non versata e 804 milioni di contributi previdenziali e assistenziali.

La crescita degli irregolari Solo nel lavoro domestico, riporta Il Sole 24 Ore, si stima che in Italia siano circa 200mila i cittadini non comunitari senza permesso di soggiorno. Se poi aggiungiamo che la Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità) ha quantificato in 562mila gli stranieri presenti nel nostro Paese senza averne formalmente diritto e consideriamo l'ulteriore crescita del fenomeno attesa per il 2020-2021, arriviamo alla stima di 600mila irregolari elaborata dalla Fondazione Leone Moressa. Di questi 300mila potrebbero avere i requisti per beneficiare della santoria.

L'idea allo studio del governo Il dibattito su un'eventuale nuova sanatoria si è riacceso dopo l'apertura auspicata dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in risposta a un'interrogazione del deputato di +Europa Riccardo Magi. L'idea allo studio è di prevedere, alla stipula del contratto, il pagamento di un contributo forfettario da parte del datore di lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno per il lavoratore.

L'impatto economico L'eventuale provvedimento straordinario di regolarizzazione potrebbe portare nelle casse dello Stato nuove entrate per 1,2 miliardi di euro, tra Irpef e contributi previdenziali. Peraltro il vantaggio economico potrebbe aumentare nel lungo periodo, considerando che i lavoratori stranieri, una volta regolarizzati, potrebbero restare contribuenti attivi per diversi anni. Secondo l'Inps, cinque anni dopo la sanatoria del 2002, l'80% dei lavoratori emersi risulta ancora regolarmente occupato.