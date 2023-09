Spreco alimentare, a ogni italiano costa 385 euro l'anno

Ogni anno in Italia vengono sprecati 8,65 milioni di tonnellate di cibo.

Peggio di noi, in Europa, fanno solo Germania (10,9 milioni) e Francia (9 milioni). Lo spreco alimentare ha un costo a livello economico. Nel nostro Paese il suo valore si traduce in una perdita pari a 385 euro per ciascun cittadino. Questi sono alcuni dei dati che emergono dallo studio “Spreco e fame”, pubblicato dal Centro studi Divulga in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite del cibo.