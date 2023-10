Spesa pubblica, Giorgetti: "Ferreo controllo sarà ineludibile | Sanità, la spesa sarà definita in manovra"

Sulla salute il 6,2% della spesa nel 2024-25

Per le previsioni della spesa sanitaria, precisa Giorgetti, "che ricordo il documento esprime in termini di legislazione vigente, la serie riportata nel conto delle amministrazioni pubbliche si attesta al 6,2% nel biennio 2024-25, per poi chiudere al 6,1% nel 2026. Con riferimento all'ampio dibattito mediatico di questi ultimi giorni, che evidentemente non coglie, o meglio ignora, il significato contabile del concetto di 'legislazione vigente', sottolineo che tale andamento non ricomprende, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale, gli oneri del rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022/24. Il parametro di riferimento per il rinnovo, così come per gli altri comparti del pubblico impiego, sarà definito nella prossima legge di bilancio nell'ambito degli spazi compatibili con i saldi programmatici della Nadef".