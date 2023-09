Meloni: "Il Superbonus ha tolto 140 miliardi a sanità e istruzione | Rdc, giusto eliminarlo per chi può lavorare"

Giorgia Meloni rivendica la correttezza dell 'abolizione del Superbonus e spiega: "Parlano i numeri, 140 miliardi di euro di buco tolti alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, per ristrutturare le seconde case e anche i castelli".

E spiega, in un'intervista al Tg1: "Abbiamo voluto distinguere chi può lavorare da chi non può farlo. Chi non può lavorare mantiene il sussidio, chi può lavorare è giusto che abbia lavoro e formazione".

"Salario minimo, stupisce che l'opposizione scopra oggi la sua utilità" Il presidente del Consiglio tocca anche il tema del salario minimo e chiarisce: "Mi stupisce che l'opposizione scopra oggi la sua utilità, perché in dieci anni al governo non lo hanno realizzato. Io temo possa peggiorare la condizione di più lavoratori rispetto a quelli ai quali la migliora, ma aspettiamo la proposta del Cnel".