Giorgia Meloni: "Il mare è l'infrastruttura italiana più strategica"

"L'Italia non deve perdere un solo euro dei fondi Ue"

"Cerchiamo di far sé che l'Italia troppo spesso fanalino di coda nella spesa dei fondi europei - ma spesso è mancata la capacità di spendere queste risorse, non le risorse in sé -diventi invece una nazione che sia di esempio su questo". Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al salone nautico di Genova. E ha concluso: L'obiettivo è non perdere nemmeno un euro perché l'Italia non se lo può permettere".