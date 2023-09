Meloni al Consiglio di sicurezza: "L'Onu non può voltarsi dall'altra parte sui migranti"

Migranti e Africa: Giorgia Meloni alza la voce sui temi più urgenti e importanti per l'Italia al Consiglio di sicurezza Onu , convocato a New York dal presidente di turno albanese Edi Rama.

"Guerra globale ai trafficanti, senza ipocrisie La premier si è detta convinta che sia dovere dell'Onu "rifiutare ogni ipocrisia sul tema e dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello, e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte. Un certo approccio ipocrita in tema di immigrazione ha fatto arricchire a dismisura questa gente. Noi vogliamo combattere la mafia in tutte le sue forme, e combatteremo anche questa. Deve essere un obiettivo che ci unisce tutti".

"In Africa approccio predatorio, invertire la rotta" In Africa "c'è stato spesso un approccio predatorio, ma adesso occorre invertire la rotta", ha proseguito l'inquilina di Palazzo Chigi. L'Africa "non è un continente povero. È al contrario un continente ricco di risorse strategiche. Detiene la metà di quelle minerarie del mondo, tra cui abbondanti terre rare, e il 60% delle terre coltivabili, spesso inutilizzate. L'Africa non è un continente povero, ma è stato spesso ed è ancora un continente sfruttato. Troppo spesso gli interventi delle nazioni straniere nel continente non sono stati rispettosi delle realtà locali. Spesso l'approccio è stato predatorio, e ciononostante perfino paternalistico. Occorre invertire la rotta. L'Italia vuole contribuire a creare un modello di cooperazione, capace di collaborare con le nazioni africane affinché possano crescere e prosperare grazie alle risorse che possiedono. Una cooperazione da pari a pari, perché l'Africa non ha bisogno di carità, ma di essere messa in condizioni di competere ad armi pari, di investimenti strategici che leghino i destini delle nazioni con progetti reciprocamente vantaggiosi. E così offrire un'alternativa seria al fenomeno della migrazione di massa, un'alternativa fatta di lavoro, formazione, opportunità nelle nazioni di provenienza, e percorsi di migrazione legale e concordata e dunque anche integrabile".

Riformare un Consiglio Onu più efficace ed equo" L"Italia sostiene la necessità di una riforma del Consiglio di Sicurezza che lo renda "più rappresentativo, trasparente ed efficace". L'idea della Meloni è quella di un’assemblea "che garantisca una distribuzione geografica dei seggi più equa e rafforzi anche la rappresentanza regionale. Che esca dall'assetto cristallizzato all'esito di un conflitto che si è concluso ottant'anni fa, in un altro secolo, un altro millennio, per dare a tutti la possibilità di dimostrare il proprio valore nel presente".

Il presidente del Consiglio aveva scelto di "disertare" il vertice per non sottrarre tempo a bilaterali con leader dei Paesi africani, con al centro l'urgente dossier migranti. La premier aveva dapprima affidato le istanze italiane al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non prima però di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro a margine del Consiglio. Meloni ha anche "disertato" il ricevimento a cena con Joe Biden organizzato dalla Casa Bianca.