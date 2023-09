Banche verso una nuova tassa sugli extraprofitti, l'emendamento arriva in Senato

La tassa sugli extraprofitti delle banche continua a dividere il governo Meloni, che però va verso un “compromesso” per chiudere la questione entro la prima settimana di ottobre.

La tassa dunque, cambierà. La maggioranza ha trovato un'intesa con il Tesoro sul decreto Asset ed è atteso a breve in proposito un emendamento del governo. In particolare, Forza Italia chiedeva una maggiore tutela per gli investimenti in titoli di Stato e per le piccole banche.