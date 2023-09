Tassi, Marina Berlusconi: "Speriamo che la cura Bce non uccida il malato"

"Ho apprezzato molte misure del governo, tra queste non c'è la tassa sugli extraprofitti" delle banche. "Capisco le motivazioni ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sia nel merito sia nel metodo", ha detto Marina Berlusconi. "Non mi piace il termine. Lo trovo fuorviante e anche demagogico, chi stabilisce quanto profitto è extra e quanto è normale? E quale è la misura? Il provvedimento si presta a diversi dubbi, anche costituzionali. Se attuato rischia di rendere il nostro Paese meno attrattivo. Mi auguro che il Parlamento possa modificare la norma rendendolo più equilibrata".

"Ho apprezzato molto l'approccio responsabile del governo e del presidente Meloni, sia in materia di conti pubblici che di politica estera". Ha aggiunto Marina Berlusconi. "Sono passati solo 11 mesi, restano ancora quattro anni di legislatura, la strada è lunga e le sfide sono tante, è presto per un giudizio compiuto", ha aggiunto. "Questo governo ha affrontato una situazione economia davvero complicata", ha detto.

"Non interessata alla presidenza di Confindustria"

"Io non sono interessata" alla successione alla presidenza Confindustria, "vedo un presidente bravo, uomo o donna non importa, sono impegnata nel mio lavoro. Poi non ho mai seguito tanto direttamente la vita Confindustria, quindi non mi esprimo più di tanto su questo". Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, a margine dell'assemblea di Confindustria. "Sono impegnata con le mie aziende, amo il mio lavoro", aggiunge sul tema.