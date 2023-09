Salvini: "Meglio tassare le banche che le barche e aiutare chi produce"

"Aiutare chi produce ricchezza"

Il ministro delle Infrastrutture spiega poi: "La gronda, il terzo valico, la ferrovia, lavori ingegneristicamente unici come la diga di Genova che si gemellano con quelli del Ponte sullo Stretto, ci danno l'immagine di chi non si accontenta e sogna in grande e ama il bello. Dobbiamo aiutare chi produce bellezza e ricchezza. Se qualcuno pensa che tassando la ricchezza si aiuta chi ricco non è sbaglia. Perché la storia insegna. Chi può delocalizza e se rimane sempre meno gente a pagare le tasse è un problema".