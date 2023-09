3,2 miliardi nel 2023 con decreto a pensioni, Pa, migranti

Le risorse in deficit per il 2023 pari a 3,2 miliardi di euro, "attraverso un provvedimento d'urgenza, saranno destinate, in particolare, al conguaglio anticipato dell'adeguamento Istat per i trattamenti pensionistici previsto per l'anno 2024, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori", spiega ancora l'esecutivo.