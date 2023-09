Nadef, governo: confermati gli aiuti alle famiglie e il taglio cuneo | Il premier Meloni: basta con gli sprechi del passato

Per quanto riguarda gli obiettivi di indebitamento che il governo stima nella Nadef, si parla di un deficit che sale al 5,3% nel 2023 per la contabilizzazione del Superbonus e che sarà fissato nel quadro programmatico al 4,3% nel 2024. Secondo quanto si apprende, i bonus edilizi avranno un impatto negativo sui conti pubblici e, in assenza di questi, il debito sarebbe sceso di un punto percentuale all'anno. I bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso dell'intera legislatura, riducendo gli spazi di manovra per finanziare interventi a favore dell'economia reale e delle famiglie.

Il Pil del 2024, sempre secondo quanto si apprende, crescerà dell'1,2%, con la stima fissata ad aprile pari al +1,5%. Il debito per il 2024 è fissato al 140,1%. Tra le scelte di politica economica, ci sarà la "prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego con particolare riferimento alla sanità".

Mef, Giorgetti ha inviato lettera sulla Nadef a Bruxelles Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha inviato alla Commissione europea la lettera con i dati della Nadef 2023 all'esame del Cdm di oggi. Lo fa sapere il ministero dell'Economia.

Superbonus, Pd: "Niente proroga, bocciati tutti gli emendamenti" Sul Superbonus "governo e maggioranza hanno bocciato tutti gli emendamenti" e non ci sarà quindi alcuna proroga. Lo rendono noto i senatori del Pd, Michele Fina, Lorenzo Basso e Nicola Irto, a margine dei lavori sul "dl asset". "Abbiamo concluso i lavori delle Commissioni ottava e nona del Senato con un risultato pessimo per gli italiani", hanno commentato gli esponenti Dem.