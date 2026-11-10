si rilancia il "turismo del pieno"

In Slovenia la benzina crolla a 1,50 euro al litro, via l'bera dell'Ue per ridurre le accise

Anche il diesel scende a 1,848 euro: per un pieno da 50 litri il risparmio arriva fino a 6 euro, rilanciando la convenienza del rifornimento oltreconfine

10 Nov 2026 - 10:26
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In Slovenia torna a convenire fare rifornimento oltreconfine e il cosiddetto "turismo del pieno" può ripartire. Dall'Unione europea è arrivato il via libera per applicare, per sei mesi, accise su benzina e gasolio inferiori alle soglie ordinarie previste dalla normativa comunitaria. Una misura chiesta dal governo di Lubiana in estate per contenere i costi energetici per famiglie e imprese.

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I tagli netti - L'autorizzazione, approvata dai ministri delle Finanze riuniti nell'Ecofin, consentirà a Lubiana di ridurre in modo significativo il peso della componente fiscale sui carburanti. Per la benzina l'accisa potrà scendere dagli attuali 41,759 centesimi fino a un minimo di 13,95 centesimi al litro, mentre per il diesel il prelievo potrà essere ridotto da 33 a 10,5 centesimi. Anche il diesel registrerà un taglio significativo: il prezzo massimo scenderà da 1,949 a 1,848 euro al litro, pari a 10,1 centesimi in meno. Analogo ribasso anche per il gasolio da riscaldamento, che passerà da 1,572 a 1,471 euro al litro.

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Il potafoglio ringrazia - Gli effetti per gli automobilisti saranno immediati. Il prezzo della benzina senza piombo a 95 ottani scenderà da 1,626 a 1,506 euro al litro, con una riduzione di 12 centesimi. Per un pieno da 50 litri la spesa passerà da 81,30 a 75,30 euro, con un risparmio di 6 euro. Nel caso del diesel un rifornimento da 50 litri costerà 92,40 euro anziché 97,45 euro, con un beneficio economico di 5,05 euro.

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Il trend consolidato - Per i residenti delle aree di confine con l'Italia si tratta di un ritorno del cosiddetto "turismo del pieno". La benzina slovena torna infatti sotto la soglia di 1,51 euro al litro e consolida il trend discendente iniziato a metà ottobre, quando le quotazioni avevano raggiunto 1,742 euro. Il governo sloveno aveva richiesto la deroga a Bruxelles durante l'estate, sostenendo la necessità di alleviare l'impatto dell'aumento dei costi energetici sui bilanci delle famiglie e sull'attività delle imprese. Resta ora da capire se, trascorsi i sei mesi autorizzati dall'Ue, il taglio delle accise verrà prorogato o se i prezzi torneranno a riflettere integralmente la tassazione ordinaria. Intanto il ministro sloveno delle Finanze, Andrej Šircelj, ha accolto con favore la decisione, precisando che eventuali riduzioni dipenderanno dall'andamento del mercato. 

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