Carburanti, Q8 Italia conferma price cap fino a fine anno

"Per questo è importante la decisione di allungare il periodo di price cap, ma al tempo stesso chiediamo che il tetto massimo praticato dalle compagnie petrolifere non venga modificato al rialzo, considerato che gli italiani da marzo combattono col caro-carburante e hanno subito già perdite consistenti a causa dei maggiori costi di rifornimento. Speriamo che ora, sulla scia di Eni e Q8, anche gli altri marchi petroliferi che hanno avviato sconti e price cap seguano l'esempio della due società e proroghino fino a fine anno le iniziative commerciali intraprese", conclude il Codacons.