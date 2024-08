Scontro tra Ue e Cina, nel mirino auto elettriche e formaggi

La reazione della Cina era attesa, viste le pressioni e i toni usati nelle ultime settimane. La decisione di Bruxelles di aumentare i dazi sulle e-car - al fine di compensare gli aiuti di stato ricevuti dai marchi cinesi - è stata bollata da Pechino come "protezionismo" e "concorrenza sleale in nome della concorrenza leale", ha tuonato il ministero del Commercio. E l'irritazione è salita per il trattamento preferenziale dato alle auto Tesla prodotte in Cina, le cui tariffe d'importazione sono state ridotte al 9% dal 20,8% precedente, a fronte di una forchetta limata al ribasso del 17-36,3%, in aggiunta al 10% già in vigore, per i veicoli dei produttori cinesi. Il ministero del Commercio ha assicurato che Pechino adotterà "tutte le misure necessarie per difendere in modo risoluto i diritti e gli interessi legittimi" delle sue imprese, mentre la China Association of Automobile Manufacturers (Caam), la potente organizzazione dei produttori di veicoli del Dragone, ha lamentato "rischi enormi e incertezza" su operazioni e investimenti delle aziende associate nell'Ue.