Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Luglio 2024

Per quanto riguarda gli utilizzatori, il mese di luglio ha evidenziato un recupero in volume dei privati e delle autoimmatricolazioni. Le persone fisiche hanno guadagnato 5,4 punti. salendo al 61,7% del totale mercato (55,8% nel cumulato, +1,9 p.p.), le autoimmatrico­lazioni sono cresciute di 1,4 punti al 13,3% di share (11,4% nei 7 mesi, +2,3 p.p.). Prosegue, invece, anche in luglio il ridimensionamento del noleggio a lungo termine, in calo di 5,9 punti, scendendo al 17,8% di quota di mercato (20,4% nel cumulato, -5,2 p.p.); per il calo in volume delle principali società Top, a fronte di una crescita delle Captive. Stessa dinamica di contrazione per il noleggio a breve termine, che scende di 0,7 punti all’1,3 (al 6,9% in gennaio-luglio, +1,2 p.p.). Le società segnano una lieve crescita che le porta a cedere 0,2 punti di quota, al 5,9% nel mese e al 5,5% nei 7 mesi (-0,2 p.p.).