Cina: "Rischi enormi e incertezza da dazi Ue sulle auto elettriche"

La China Association of Automobile Manufacturers, la potente organizzazione dei produttori di veicoli della Cina, attacca la bozza finale della Commissione europea sui dazi compensativi all'import di auto elettriche made in Pechino, citando "rischi enormi e incertezza" su operazioni e investimenti delle sue aziende nell'Unione europea. L'associazione ha detto "di opporsi con fermezza" alla mossa Ue all'indomani della sua ufficializzazione e di sperare che Bruxelles "aderisca al dialogo e alla cooperazione con la Cina, mantenendo un ambiente di mercato equo e non discriminatorio".