Auto elettrica, in Cina esplode il mercato

Nel Vecchio Continente gli umori sono diversi a causa della fase di stallo che ha investito ormai la diffusione delle auto elettrificate, in particolar modo delle plug-in e delle full electric. In Cina però la musica sembra diversa, grazie ai recenti dati che raccontano di un settore in fase di espansione. Secondo l'associazione che analizza le vendite delle autovetture nel Paese asiatico (China Passenger Car Association - CPCA), nel mese di luglio appena passato le auto elettrificate hanno superato quelle a carburante tradizionale. Nel dettaglio, secondo quanto emerge dai dati dell'associazione, a far segnare i numeri più importanti sono state le auto 100% elettriche e quelle ibride, che insieme hanno rappresentato il 51% dei nuovi veicoli passeggeri venduti in Cina. Di questo 51%, il 28% è associato alle vetture totalmente elettriche, che addirittura hanno fatto meglio delle ibride; inoltre il successo delle elettrificate risuona maggiormente se si considera che il mercato dell'auto in Cina ha fatto segnare un calo del 2,8% con una quota di 1,72 milioni di veicoli a luglio, mentre le vendite al dettaglio di veicoli green sono aumentate di quasi il 37% a quota 878mila nello stesso mese.