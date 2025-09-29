Trasporti, ottobre inizia con un nuovo sciopero dei treni

Per i passeggeri del trasporto regionale trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 del 3 ottobre, mentre sul sito di Trenitalia è presente la lista dei convogli a lunga percorrenza che viaggeranno. Si può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso.



