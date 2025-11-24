Treni, tram e aerei fermi, stop a scuola e sanità: per il 28 novembre proclamato lo sciopero contro la Manovra

Palazzo Chigi sottolinea la coerenza della Manovra con gli obiettivi di stabilità finanziaria e sostegno alla crescita. Il responsabile Economia di Forza Italia, Maurizio Casasco, sostiene che il provvedimento sia “serio e responsabile perché tiene i conti in ordine e dà un grande contributo a imprese e famiglie”. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, in un’intervista al Messaggero, spiega che la strategia dell’Esecutivo si muove lungo due direttrici: incentivare i consumi e sostenere gli investimenti. Leo ricorda che il Governo ha puntato su misure di detassazione e decontribuzione per alleggerire il peso fiscale sui salari e ha riproposto l’iperammortamento per gli investimenti produttivi previsti per il 2026, con l’intenzione di estenderlo almeno su base biennale. Il viceministro interviene anche sui nodi ancora aperti del confronto in maggioranza, in particolare quello riguardante le banche, affermando che “va evitato di demonizzare gli istituti di credito, la cui attività è fondamentale per la crescita del Paese”, e segnalando che si sta raggiungendo “un buon punto di equilibrio” sul contributo richiesto al settore. Quanto agli affitti brevi, Leo si dice fiducioso di poter individuare “una sintesi ragionevole”.