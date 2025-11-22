Logo Tgcom24
Sciopero Fs il 27 e 28 novembre: personale in agitazione per 24 ore

L'iniziativa è stata annunciata da alcune organizzazioni autonome e coinvolgerà i lavoratori del gruppo ferroviario

22 Nov 2025 - 20:20
© ansa

© ansa

Alcune organizzazioni sindacali autonome hanno avviato una nuova mobilitazione che riguarderà il personale del gruppo Fs Italiane. La comunicazione arriva da una nota della società, nella quale si specifica che l'iniziativa rientra nell'adesione a uno sciopero generale già programmato. Secondo quanto diffuso dal gruppo, l'astensione dal lavoro è fissata dalle 21 di giovedì 27 novembre alle 21 di venerdì 28 novembre 2025, per una durata complessiva di ventiquattro ore. Nel documento si precisa inoltre che lo sciopero sarà di carattere nazionale e interesserà i lavoratori del comparto ferroviario.

