Scalata Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri di Luxottica e Lovaglio di Mps

Dall'accordo fra i tre deriverebbero le accuse di manipolazione del mercato e di ostacolo alle autorità di vigilanza di Consob e Bce. Le iscrizioni nel registro degli indagati di Milleri, Lovaglio e Caltagirone e delle due società, tra cui Delfin, holding di Luxottica, risalgono ai mesi scorsi, secondo quanto si è appreso, al periodo in cui, in pratica, erano emerse già le notizie dell'indagine sull'operazione Mps-Mediobanca, con risvolti a cascata anche su Generali. Adesso però sono in corso alcune attività da parte della Guardia di finanza, e tra queste anche acquisizioni.