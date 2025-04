Salone del Risparmio 2025, un futuro "tra capitale paziente, progresso e longevità"

L'obiettivo del Salone del Risparmio 2025 è quello di creare una piattaforma di dialogo tra tutti gli attori del settore, per analizzare le tendenze contemporanee e delineare una visione prospettica del futuro del risparmio. Un futuro che non è solo una questione economica, ma anche sociale, in cui il risparmio gioca un ruolo fondamentale come pilastro della società e leva per l'innovazione.