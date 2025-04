Salone del Risparmio 2025, le conferenze plenarie al centro del dibattito sul futuro del settore

Torna per la sua XV edizione il Salone del Risparmio che quest'anno si tiene dal 15 al 17 aprile all'Allianz Mico di Milano. L'evento, dedicato al risparmio gestito, trova, come ogni anno, nelle conferenze plenarie un momento cruciale per analizzare le tendenze del settore, confrontarsi sulle sfide e le opportunità future e delineare una visione condivisa.