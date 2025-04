Salone del Risparmio 2025, sette percorsi per navigare il futuro della finanza

L'educazione finanziaria è un tema cruciale per formare risparmiatori informati e consapevoli, soprattutto in un periodo di incertezza come quello attuale. Il percorso "Educazione e formazione" esplora le iniziative da implementare per diffondere una cultura del risparmio orientata al lungo periodo, sia tra i clienti che tra i consulenti finanziari. L'industria dell'asset management è in prima fila in questo sforzo, e il Salone del Risparmio 2025 è un'occasione per riflettere sulle strategie più efficaci.