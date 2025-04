"Content is King", al Salone del Risparmio 2025 la qualità delle conferenze è premiata

"Content is King" è un'iniziativa volta a incentivare l'eccellenza e il continuo miglioramento dei contenuti proposti durante il Salone. Il concorso si inserisce nel solco del lavoro che la kermesse dedicata al risparmio gestito porta avanti per promuovere contenuti ad alto valore aggiunto e soddisfare le esigenze formative e informative dei partecipanti. Un'iniziativa che conferma l'attenzione dell'evento verso la qualità e l'innovazione, elementi fondamentali per il successo di un settore in continua evoluzione.