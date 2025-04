Oltre 20mila partecipanti al Salone del Risparmio 2025

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della quindicesima edizione del Salone del Risparmio. In questi tre giorni abbiamo condiviso riflessioni profonde, idee innovative e strumenti concreti per affrontare le trasformazioni in atto nei mercati e nella società", ha commentato la presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota. "Sono certa che ciascun partecipante tornerà al proprio ruolo arricchito da nuovi stimoli, consapevolezze e connessioni preziose per costruire insieme un futuro più solido e inclusivo per il risparmio italiano", ha aggiunto.