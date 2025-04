SdR25, Assogestioni: "Sinergie per un futuro sostenibile della previdenza"

Sull'importanza della previdenza complementare si è espresso anche Fava. “Dobbiamo portare a bordo più giovani possibile - ha detto infatti il presidente dell'Inps -, ma per farlo è indispensabile far crescere l’importanza del secondo pilastro e agganciarlo al primo per garantire loro una pensione dignitosa in considerazione del regime contributivo in cui si trovano inseriti”. “Permettere di devolvere o accantonare parte del TFR a questi strumenti - ha concluso - rappresenta sicuramente un’opportunità in tal senso”.